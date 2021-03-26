 

ФСБ задержала готовивших акты вандализма против отдела ОВД в Ростове-на-Дону

26.03.2021, 10:46, Новости дня
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Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали экстремистов, готовивших акты вандализма против отдела ОВД в Ростове-на-Дону.

«ФСБ совместно с МВД в городе Ростов-на-Дону пресечена деятельность экстремистской группы, организованной с целью совершения так называемых «акций прямого действия», с нанесением оскорбительных надписей, применением самодельных зажигательных устройств в отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности», – приводит РИА «Новости» сообщение ФСБ.

Всего задержаны три человека, еще трое доставлены для допросов в полицию из мест проживания. В настоящее время ведутся следственные действия в рамках уголовного дела о вандализме по мотивам политической ненависти «по факту нанесения членами экстремистской группы в марте на фасадах зданий города Ростов-на-Дону антигосударственных лозунгов и призывов».

Отмечается, что подозреваемые дают признательные показания о ранее совершенных и планируемых преступлениях, изготовлении самодельных зажигательных устройств (СЗУ) и тренировках по их применению.

«Со слов предполагаемого организатора группы, их радикальные взгляды сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ мессенджера Telegram, модераторы которого находятся в Польше. Оттуда же он получал инструкции по изготовлению СЗУ», – говорится в сообщении. 

Ранее спецслужбы задержали в Адыгее сторонника запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» за подготовку теракта. 



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