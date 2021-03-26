Американские СМИ: «Российский шпион» в Болгарии фотографировал секретные документы на телефон

Американская газета Wall Street Journal сообщила, что высокопоставленный чиновник министерства обороны Болгарии, подозреваемый в шпионаже в пользу России, якобы фотографировал секретные документы на телефон.

«В начале декабря высокопоставленный чиновник министерства обороны Болгарии сел за свой стол, достал черный смартфон Samsung и следующие час и 20 минут провел, фотографируя секретные военные документы на своем рабочем компьютере», пишет Wall Street Journal.

Издание отмечает, что фотографии, якобы предназначенные для лидера «российской шпионской сети», содержали конфиденциальную информацию об истребителях F-16.

На прошлой неделе прокуратура Болгарии сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. После этого Болгария объявила персонами нон грата двоих российских дипломатов. Посольство РФ при этом подчеркнуло, что «считает решение болгарской стороны необоснованным» и за ним последуют ответные действия.