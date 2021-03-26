“Спенсер”: новый кадр Кристен Стюарт в образе Дианы и имя актера, который сыграет принца Чарльза

Производство нового фильма о небольшом периоде из жизни принцессы Дианы перешло в заключительную стадию — съемочная группа переехала из Германии в Великобританию. Однако до сих пор многое об этом фильме держится в секрете: например, до вчерашнего дня не было известно, кто исполнит одну из главных ролей, принца Чарльза. Им стал 35-летний британский актер Джек Фартинг. В его небольшой фильмографии (всего 23 работы) значатся роли в сериалах “Шелк”, “Полдарк”, “Демоны Да Винчи” и “Танцы на грани”.

Джек Фартинг

Также пресс-служба кинокомпании Neon Films опубликовала в Сети второе фото 30-летней Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы (первое можно посмотреть здесь). На нем актриса изображена в клетчатом жакете, в котором ее можно было видеть те годы на одном из официальных мероприятий. А на левой руке — копия того самого помолвочного кольца Леди Ди из 18-каратного золота с цейлонским сапфиром овальной формы в окружении 14-ти бриллиантов. Уже много лет владелицей кольца является невестка Дианы и жена принца Уильяма, Кейт Миддлтон.

Кристен Стюарт

Действие сюжета будет разворачиваться в течение трех дней в канун Рождества в начале 1990-х в королевском поместье Сандрингем в Норфолке. Принцесса Диана окончательно осознает, что ее брак с принцем Чарльзом потерпел крах, и принимает решение отказаться от будущего статуса королевы Англии. Режиссером картины выступил чилиец Пабло Ларраин. Он же снял фильм “Джеки”, вышедший в 2016 году, о вдове 35-го президента США Жаклин Кеннеди. Фильм-биография с Натали Портман в главной роли рассказывает о первых днях после убийства Джона Кеннеди.

Напомним, о том, что роль королевы людских сердец сыграет звезда “Сумерек”, стало известно в июне прошлого года. Это решение вызвало шквал критики: многие посчитали, что Стюарт не подходит на роль принцессы. Но режиссер объяснил свое мнение:

Кристен – одна из выдающихся актрис современности. Она может быть любой: очень таинственной и очень хрупкой, в то же время – очень сильной. Это сочетание – именно то, что нам нужно, оно заставило меня задуматься о ней. То, как она отреагировала на сценарий и как она подходит к работе над своим персонажем, приятно удивляет. Думаю, Кристен представит на экране что-то потрясающее и интригующее.