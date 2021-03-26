Медведчук и Козак в дни захвата Крыма получили под контроль крупный нефтяной бизнес в России – “Схемы”

Семьи нардепов от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и Тараса Козака в первые дни незаконной аннексии Крыма получили под контроль часть крупного нефтяного бизнеса в России. Об этом говорится в совместном расследовании программы “Схемы” (проект “Радіо Свобода” и UA:Перший) и международного проекта расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Журналисты в своем расследовании ссылаются на документы кипрских компаний. Они свидетельствуют о том, что 27 февраля 2014 года – в день захвата парламента Крыма так называемыми зелеными человечками – жена Медведчука Оксана Марченко и гражданская супруга Козака Наталья Лавренюк стали совладельцами “Новошахтинского завода нефтепродуктов” в Ростовской области, получив 42% предприятия за $40 тыс.

Также жены нардепов за $1 тыс. получили под контроль 60% фирмы “НЗНП Трейд”, которая на тот момент уже имела лицензию на разработку Гавриковского нефтяного месторождения в России. Запасы этого крупного месторождения оцениваются почти в 137 млн тонн нефти, отмечают журналисты.

“Новошахтинский завод нефтепродуктов”, и “НЗНП Трейд” до того, как перешли под контроль семьям Медведчука и Козака, принадлежали российскому миллиардеру Сергею Кислову, говорится в расследовании.

Журналисты обратились к Козаку и Медведчуку за комментариями, но они не ответили.

По оценкам журналистов-расследователей, “Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод” начиная с 2014 года и по сей день обеспечил семьям Медведчука и Козака дивиденды в размере более $100 млн.

ВИДЕОВидео: Радіо Свобода / YouTube

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, сообщали в Совете нацбезопасности. В тот же день, 19 февраля, Зеленский ввел в действие решение СНБО.

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