 

В Киеве изменили лимиты пассажиров для общественного транспорта

26.03.2021, 10:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Объявленные в Киеве лимиты для общественного транспорта в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей пассажировместимости. Об этом вечером 25 марта сообщила пресс-служба “Киевпастранса”.

“Общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров – суммарно половину от общей вместимости транспортного средства”, – говорится в сообщении. Такое решение приняла комиссия Киевгосгорадминистрации по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В предприятии подчеркивают, что карантинные ограничения в транспорте остаются, хотя и становятся менее строгими.

“Призываем всех к ответственности и дисциплинированности: придерживайтесь установленных правил. Спасибо за понимание и сотрудничество”, – написали в “Киевпастрансе”.

В Киеве, который находится в “красной” зоне, с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин до 9 апреля. Не работают ТРЦ и учреждения культуры; кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

22 марта власти Киева сообщали, что работу общественного транспорта в столице останавливать не будут. Однако были введены ограничения – не более 50% заполненности.

В результате возник коллапс системы общественного транспорта. Водители не останавливались на остановках, образовались огромные очереди, пассажиры пытались блокировать проезжающий мимо транспорт.

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко сказал, что организация намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться. Мэр Киева Виталий Кличко назвал манипуляцией просьбу маршрутчиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12 / Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли чемпионат РФ в парном катании

08.07 / Нефть подешевела на данных о запасах в США

20.03 / Генконсульство вмешалось в ситуацию с избитой гражданином Турции россиянкой

14.07 / Госдуме предложили ужесточить правила изъятия детей из семьи

17.10 / В Москве нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями

30.06 / Минкомсвязи: персональные данные россиян для цифровых пропусков удалены

27.08 / Украина присоединилась к декларации ЕС, признающей выборы в Беларуси несвободными

09.07 / Путин поручил обобщить опыт регионов по борьбе с коронавирусом

16.12 / Группа “Бамбинтон” попала в ДТП из-за сильного гололеда

22.12 / Тело подполковника ФСО нашли в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска