В Киеве изменили лимиты пассажиров для общественного транспорта

Объявленные в Киеве лимиты для общественного транспорта в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей пассажировместимости. Об этом вечером 25 марта сообщила пресс-служба “Киевпастранса”.

“Общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров – суммарно половину от общей вместимости транспортного средства”, – говорится в сообщении. Такое решение приняла комиссия Киевгосгорадминистрации по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В предприятии подчеркивают, что карантинные ограничения в транспорте остаются, хотя и становятся менее строгими.

“Призываем всех к ответственности и дисциплинированности: придерживайтесь установленных правил. Спасибо за понимание и сотрудничество”, – написали в “Киевпастрансе”.

В Киеве, который находится в “красной” зоне, с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин до 9 апреля. Не работают ТРЦ и учреждения культуры; кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

22 марта власти Киева сообщали, что работу общественного транспорта в столице останавливать не будут. Однако были введены ограничения – не более 50% заполненности.

В результате возник коллапс системы общественного транспорта. Водители не останавливались на остановках, образовались огромные очереди, пассажиры пытались блокировать проезжающий мимо транспорт.

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко сказал, что организация намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться. Мэр Киева Виталий Кличко назвал манипуляцией просьбу маршрутчиков.

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