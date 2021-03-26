“Персики”, “Снимайте трусы, Оля!”. Полякова поделилась откровенными фото с голыми ягодицами

37-летняя украинская певица Оля Полякова 25 марта в Instagram опубликовала подборку своих пляжных снимков. Она позировала в золотом купальнике со стрингами.

Оля Полякова облачилась также в шорты, ее дочь надела лосины.

“Ну, короче, поехали. 1,2,3,4? Пятая показалась слишком, даже мне”, – написала певица.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Подписчики прокомментировали снимки.

“Снимайте трусы, Оля!!!” – написала gonzales_juliy.

“Это будет дальше!” – ответила viktoriailina2124.

“Персики”, – отреагировал andreipotseluiko.

17 января 2021 года Оле Поляковой исполнилось 37 лет. В ее дискографии три альбома: “Приходи ко мне” (2008), “Шлепали шлепки” (2017) и “Королева ночи” (2019).

У певицы есть две дочери: Маша (2005) и Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.

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