“Персики”, “Снимайте трусы, Оля!”. Полякова поделилась откровенными фото с голыми ягодицами
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37-летняя украинская певица Оля Полякова 25 марта в Instagram опубликовала подборку своих пляжных снимков. Она позировала в золотом купальнике со стрингами.
Оля Полякова облачилась также в шорты, ее дочь надела лосины.
“Ну, короче, поехали. 1,2,3,4? Пятая показалась слишком, даже мне”, – написала певица.
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Подписчики прокомментировали снимки.
“Снимайте трусы, Оля!!!” – написала gonzales_juliy.
“Это будет дальше!” – ответила viktoriailina2124.
“Персики”, – отреагировал andreipotseluiko.
17 января 2021 года Оле Поляковой исполнилось 37 лет. В ее дискографии три альбома: “Приходи ко мне” (2008), “Шлепали шлепки” (2017) и “Королева ночи” (2019).
У певицы есть две дочери: Маша (2005) и Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.
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