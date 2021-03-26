 

“Персики”, “Снимайте трусы, Оля!”. Полякова поделилась откровенными фото с голыми ягодицами

26.03.2021, 10:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

37-летняя украинская певица Оля Полякова 25 марта в Instagram опубликовала подборку своих пляжных снимков. Она позировала в золотом купальнике со стрингами

Оля Полякова облачилась также в шорты, ее дочь надела лосины.

“Ну, короче, поехали. 1,2,3,4? Пятая показалась слишком, даже мне”, – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Подписчики прокомментировали снимки.

“Снимайте трусы, Оля!!!” – написала gonzales_juliy.

“Это будет дальше!” – ответила viktoriailina2124.

“Персики”, – отреагировал andreipotseluiko.

17 января 2021 года Оле Поляковой исполнилось 37 лет. В ее дискографии три альбома: “Приходи ко мне” (2008), “Шлепали шлепки” (2017) и “Королева ночи” (2019).

У певицы есть две дочери: Маша (2005) и Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Число смертей от коронавируса в мире приближается к 750 000

23.03 / Боррель назвал ответные санкции Китая против ЕС “достойными сожаления”

12.01 / Минсельхоз США заявил о рекордном урожае пшеницы в России

22.02 / “Поддержка Украины жизненно важна для Европы и США”. Что мировые лидеры говорили об Украине и России на Мюнхенской конференции. Главное

11.12 / Освобожденные из тюрьмы в Ливии Шугалей и Суэйфан вернулись в Россию

24.01 / В Нидерландах задержали одного из самых разыскиваемых наркобаронов в мире

22.09 / Частная компания проиграла конкурс на создание ракеты для Роскосмоса

08.02 / Чтобы вакцинировать от коронавируса достаточно украинцев, руководству страны придется изрядно потрудиться – посол ЕС

01.08 / Жена Картрайта отвергла обвинения в убийстве рэпера

08.12 / В Чехии запретили пить спиртное на улице и ограничили работу баров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска