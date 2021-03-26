О Путине, Си Цзиньпине, втором сроке, вакцинации, и ни слова об Украине. Байден провел первую пресс-конференцию. Главное

25 марта 2021 года президент США Джо Байден дал первую после вступления в должность пресс-конференцию, которая транслировалась на официальном YouTube-канале Белого дома. Мероприятие проходило на 65-й день после инаугурации Байдена. Столь длительная пауза нехарактерна для американских президентов.

По информации NBC News, 15 предшественников Байдена на посту президента США проводили первую пресс-конференцию в течение первых 33 дней на должности. Из-за пандемии число журналистов было ограничено до 30. Все они были в масках и сидели в зале, соблюдая социальную дистанцию.

О президентских выборах 2024 года

“Да, я надеюсь выставить свою кандидатуру на переизбрание”, – ответил 78-летний Байден на вопрос журналиста о своем возможном втором сроке на посту президента.

Позже американский лидер уточнил, что надеется на такой исход событий, “но очень сложно планировать на три-четыре года вперед, неизвестно, что произойдет”.

Также он добавил. что хотел бы на будущих выборах баллотироваться вместе с нынешним вице-президентом Камалой Харрис, поскольку “она чудесная партнерша и очень хорошо работает”.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны.

О демократии, автократии и России

Российскую тематику глава США поднял, когда сравнивал эффективность демократического и автократического устройства государств. О демократии он заговорил в контексте обсуждения отношений с Китаем.

“Ваши дети, ваши внуки должны будут защищать свои докторские диссертации о том, кто преуспел в нашем мире: автократия или демократия. Сейчас это решается. Не только о Китае речь. Посмотрите вокруг. Мы переживаем четвертую промышленную революцию. Эти значительные изменения, которые мы претерпели в науке, технологиях, окружающей среде… Как мы к этому приспособимся? Достаточно ли демократии способны конкурировать в таких новых условиях? Мы должны это доказать. Это совершенно четко и ясно для нас. Все демократические страны, думаю, со мной согласны, что сейчас идет борьба между демократиями и автократиями”, – сказал Байден.

В качестве примера он привел Россию и назвал ее автократией.

“Обратите внимание: Россия больше не говорит про коммунизм. Она выступает за автократию, где принимает решения один человек – руководитель страны. Вот к чему, собственно говоря, все идет. Мы должны доказать, что демократия работает”, – подчеркнул президент США.

25 марта 2021 года, Вашингтон, Белый дом, Восточный зал. Первая пресс-конференция президента США Джо Байдена. Фото: ЕРА

О Путине

Продолжая тему экономической войны с Китаем, Байден не только рассказал о своем общении с ее лидером Си Цзиньпином, но и один раз упомянул президента РФ Владимира Путина.

Байден назвал Си Цзиньпина “прямолинейным и очень-очень умным человеком”, но отметил, что у него “нет демократической кости в теле”.

“Я знаю Си Цзиньпина долгое время. Я провел с ним больше времени, чем кто-либо другой из международных лидеров. Я провел с ним много-много часов один-на-один, если не считать нашего переводчика. И он, конечно же, не имеет в своем теле ни одной косточки, которая могла называться демократической даже с маленькой буквы. Но он очень-очень умный человек, он понимает, что означает демократия в этом мире”, – сказал Байден.

После глава Белого дома сравнил китайского лидера с его российским коллегой.

“Он один из тех парней, как и Путин, которые думают, что автократия – это будущее человечества, а демократия не может функционировать в постоянно усложняющемся мире”, – убежден Байден.

О противостоянии с Китаем

Достаточно эмоционально отреагировал президент США на вопрос о противостоянии с Китаем. Байден подчеркнул, что демократическим странам надо заставить Китай следовать международным правилам и законам, “чтобы решать проблемы будущего”.

Американский лидер отметил, что во время разговора с Си Цзиньпином сказал ему, что пока КНР продолжает нарушать права человека, США будут привлекать к этому внимание всего мира.

“Я дал ему четко понять, что ни один американский президент… Ну, может быть, один, но никакой другой никогда не перестанет привлекать внимание в тому, что происходит в Тибете и Гонконге. Ни один американский президент не закроет на это глаза”, – подчеркнул Байден.

Он сказал, что Соединенные Штаты готовы в том числе и к жесткой экономической конкуренции с Китаем.

“У Китая есть такая цель, я их критикую за нее, но они хотят стать ведущей страной в мире, самой богатой, самой могущественной. Но пока я на посту, этого не произойдет, потому что США будут продолжать расти и развиваться”, – заявил глава Белого дома.

Байден отвечал на вопросы журналистов чуть больше часа. Фото: ЕРА

О вакцинациии

На пресс-конференции ощутимая часть времени была уделена теме вакцинации от коронавируса и проблеме незаконной иммиграции. Байден похвастался, что в США раньше запланированного срока было вакцинировано свыше 100 млн американских граждан.

“8 декабря [2020 года] я говорил, что хотел бы добиться вакцинации на уровне 100 млн в первые 100 дней [своего президентства]. На 58-й день нам удалось добиться этой цифры, мы обогнали график”, – заявил Байден.

Он также добавил, что второй его задачей будет к 100 дням своего пребывания в Белом доме “добиться вакцинации на уровне 200 млн человек”.

“Я знаю, что это далеко идущие планы, в два раза превышающие запланированные. Но ни одна другая страна не подошла даже близко к таким цифрам. Я надеюсь, мы сможем этого добиться”, – сказал президент США.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 25 марта в США было свыше 30 млн выявленных случаев заражения, из них больше 547 тыс. закончились летальным исходом.

Об угрозе, исходящей от Северной Кореи

За день до пресс-конференции Северная Корея произвела испытания двух баллистических ракет малой дальности. Журналисты спросили Байдена, где проходит его красная черта в отношениях с этой страной.

Президент ответил, что запуском ракет Северная Корея нарушила резолюцию ООН, а также подчеркнул, что США будут воздействовать на северокорейский режим дипломатическими методами.

“Мы консультируемся сейчас с нашими союзниками и партнерами по этому поводу. И мы выработаем реакцию. Если будет эскалация, мы будем соответствующим образом реагировать. Я также готов к применению дипломатических рычагов, но при условии, что денуклеаризация – это вариант”, – сказал Байден.

Фото: ЕРА

О выводе войск США из Афганистана

Один из журналистов напомнил Байдену, что тот будучи кандидатом в президенты обещал в случае победы на выборах “положить конец бесконечным войнам”. После чего представитель СМИ спросил, выведут ли США свои войска из Афганистана в оговоренные договором сроки – до 1 мая 2021 года.

“Скорее всего нам трудно будет уложиться в сроки до 1 мая по разным тактическим причинам. Вместе с [госсекретарем США Энтони] Блинкиным встречались с союзниками и представителями стран, у которых тоже есть войска в Афганистане и оговаривали, как максимально грамотно все сделать. И если мы выведем войска, это должно быть безопасно, упорядоченно”, – ответил Байден.

Он также добавил, что США в любом случае выведут свои войска, поскольку не хотят, чтобы они “бесконечно находились в Афганистане”.

“Нам нужно выполнить соглашения, которые заключил [предыдущий] президент Дональд Трамп, чтобы вывести войска к определенному сроку. Мы выведем войска совершенно определенно. Вопрос только – когда”, – подчеркнул Байден.

29 февраля 2020 года представители США и радикального движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом. По данным Пентагона, сейчас в Афганистане находится около 2,5 тыс. американских военнослужащих. На пике, в 2001-м, было 98 тыс.

Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

ВИДЕОВидео: Голос Америки / YouTube

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