Кравчук: Если Россия рискнет расширить агрессию, мы поставим ее в рамки международного права

Россия воспринимает Украину как часть своей территории, а потому от Кремля можно ждать любого типа агрессии, считает первый президент Украины, глава трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук. Об этом он сказал в интервью на канале “Дом”.

“Мы должны быть готовы ко всему. Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все: в основном документе России о внешней политике есть такая запись: “Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России”. То есть они не видят Украину как отдельное государство. Они видят Украину как некую подчиненную территорию, как губернию. Я даже не знаю, как они это понимают”, – сказал Кравчук.

Политик подчеркнул, что от России можно ожидать любых действий, в том числе, новых попыток агрессии и расширения конфликта. По его словам, Украина “совсем не та, которая была пять-шесть лет назад”, и готовится к любым сценариям со стороны РФ.

“Я уверен, если Россия рискнет расширить агрессию, она встретит сопротивление со стороны Украины очень жесткую. И не только от Украины. Мировое сообщество, о чем заявляли многие страны и США в частности, не позволит России вести себя так, как она действовала до этого. Мы поставим Россию в границы международного права “, – заявил Кравчук.

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ по урегулированию конфликта.

3 марта оккупационные власти “ДНР” разрешили так называемым подразделениям “народной милиции” открывать “упреждающий” огонь по позициям украинских военных.

Кравчук расценил данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнения Минских договоренностей. По его мнению, Россия в ближайшее время не заинтересована в возвращении оккупированных территорий Украине и не изменит свою позицию по конфликту на Донбассе. Договориться с РФ “практически невозможно”, считает первый президент независимой Украины.

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