Ford прекратит производство седана Mondeo в марте 2022 года

Американская компания Ford в марте следующего года окончательно прекратит выпуск модели Ford Mondeo на европейском рынке.

Кроме того, автомобиль лишится преемника на данный момент. Вместе с тем выход модели Mondeo состоялся в качестве замены для Sierra, которую прекратили выпускать с 1993 года. В свою очередь, спрос на седаны и универсалы продолжает стремительно снижаться. Указано, что в 2001 году продали на европейском рынке 86,5 тысяч машин модели Mondeo, однако в прошлом году этот показатель составил 2,4 тысячи экземпляров.

Также в 2020 году сняли с выпуска модель Fusion, которая продавалась на американском рынке. Вместе с тем автомобиль имеет увеличенный дорожный просвет и электрическую силовую установку. Официальный выход ожидается до конца 2021 года.