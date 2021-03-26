 

Ford прекратит производство седана Mondeo в марте 2022 года

26.03.2021, 10:16, Новости дня
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Американская компания Ford в марте следующего года окончательно прекратит выпуск модели Ford Mondeo на европейском рынке.

Кроме того, автомобиль лишится преемника на данный момент. Вместе с тем выход модели Mondeo состоялся в качестве замены для Sierra, которую прекратили выпускать с 1993 года. В свою очередь, спрос на седаны и универсалы продолжает стремительно снижаться. Указано, что в 2001 году продали на европейском рынке 86,5 тысяч машин модели Mondeo, однако в прошлом году этот показатель составил 2,4 тысячи экземпляров.

Также в 2020 году сняли с выпуска модель Fusion, которая продавалась на американском рынке. Вместе с тем автомобиль имеет увеличенный дорожный просвет и электрическую силовую установку. Официальный выход ожидается до конца 2021 года.



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