 

Обнародованы рендеры нового универсала Peugeot 308

26.03.2021, 10:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети появились рендеры нового универсала Peugeot 308.

Данные изображения основаны на шпионских снимках, сделанных во время тестовых испытаний автомобиля. Автомобиль получил увеличенную колесную базу на фоне модификации хетчбэка. Предполагается, что внешний вид в целом сохранится прежним, о чем свидетельствует передняя часть кузова.

Кроме того, Peugeot 308 имеет улучшенную платформу EMP2. Под капотом применили 1,2-литровый бензиновый двигатель, который выдает 110 л.с. Официальная премьера автомобиля состоится уже в текущем году, однако точная дата пока не указана производителем. Предполагается, что запас хода достигает 275 километров в данном исполнении.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Мнения: Наказывать строго, чтобы не повадно было

14.09 / На Донбассе в прошлые сутки зафиксировали две провокации боевиков – штаб ООС

04.08 / СМИ: американец Пол Уилан этапирован в колонию в Мордовии

27.12 / Пашинян сообщил о вариантах проведения выборов в парламент Армении

12.10 / Эксперт пояснила, почему никто не может догнать TikTok

17.09 / CMИ: Вещество «Новичок» было обнаружено на бутылке с водой Навального

18.08 / Матч 1/2 финала Лиги Европы. “Интер” победил “Шахтер” со счетом 5:0

09.12 / Компания Huawei начала распространение в РФ обновления EMUI 11

03.02 / В Киеве проходят протесты под Верховной Радой и Кабмином, полиция предупредила об ограничении движения

04.09 / НАТО потребовало от РФ раскрыть ОЗХО программу «Новичок»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска