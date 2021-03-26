Обнародованы рендеры нового универсала Peugeot 308

В Сети появились рендеры нового универсала Peugeot 308.

Данные изображения основаны на шпионских снимках, сделанных во время тестовых испытаний автомобиля. Автомобиль получил увеличенную колесную базу на фоне модификации хетчбэка. Предполагается, что внешний вид в целом сохранится прежним, о чем свидетельствует передняя часть кузова.

Кроме того, Peugeot 308 имеет улучшенную платформу EMP2. Под капотом применили 1,2-литровый бензиновый двигатель, который выдает 110 л.с. Официальная премьера автомобиля состоится уже в текущем году, однако точная дата пока не указана производителем. Предполагается, что запас хода достигает 275 километров в данном исполнении.