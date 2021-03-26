Тимошенко заявила о тяжелом положении украинцев: Загнаны в тупик

Политик отметила, что таких огромных долгов у граждан не было никогда. По ее словам, большинство украинцев находятся в тяжелом положении, нынешние власти фактически “загнали их в тупик”. “И их продолжают загонять”, – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Бывший премьер-министр рассказала, что самым коррумпированным на Украине сегодня являются тарифы на услуги ЖКХ. Руководство страны совсем не боится утверждать их повышение. В эфире канала “Украина 24” Тимошенко призвала граждан сделать соответствующие выводы.

В январе этого года цена на газ для населения выросла на 14% и составила 7,22 гривны (около 19 рублей) за кубометр с НДС. Также в конце декабря 2020 года украинское правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для жителей страны, передает Lenta.ru.

Такие решения спровоцировали волну протестных акций. В Житомире возмущенные жители взяли штурмом администрацию. Также массовые митинги прошли в Одессе, Львове и Лубнах. После этого президент Украины Владимир Зеленский пошел на уступки, тарифы были снижены до 6,3 гривны (около 16 рублей) за кубометр.

Ранее Юлия Тимошенко заявила, что украинская система здравоохранения не справляется с нагрузкой. По ее словам, в стране не хватает коек для больных COVID-19. Подробности – в этом материале.