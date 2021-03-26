 

Покинувший Comedy Club Алексей Смирнов отказался выступать с Ильей Соболевым

26.03.2021, 9:58, Разное
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Один из участников популярного трио «Смирнов, Иванов, Соболев» больше не вернется на сцену Comedy Club. Алексей Смирнов поссорился со своим бывшим коллегой Ильей Соболевым, из-за чего отказывается выступать с ним в шоу.
Об этом Смирнов пояснил в YouTube-подкасте «Время от времени». При этом расставание коллектива прошло со скандалом. Комик отметил, что с Соболевым ссоры происходили регулярно. Изначально возникали творческие разногласия, но потом конфликт вышел за рамки одной лишь работы. Они никогда не скрывали, что не нравятся друг другу, хотя в целом были похожи.

Образовалось трио «Смирнов, Иванов, Соболев» еще в 2013 году, когда дуэт «Быдло» решил объединить усилия с Ильей Соболевым. Их поклонники отмечали, что артистам удавалось выступать гармонично и привить им любовь к абсурдному юмору. Сейчас Алексей Смирнов работает над проектом «Внутри Лапенко», в котором он выступает в качестве сценариста.

Источник: lenta.ru



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