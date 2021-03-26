«Заслуженная артистка России»: Гузеева объяснила разницу в размере ее пенсии и Сябитовой

Пенсия телеведущей программы Первого канала «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой оказалась в три раза выше, чем у ее коллеги Розы Сябитовой. Если Гузеева от государства получает 45 000 рублей, то Сябитова — только 14 000 рублей.

Обусловлена такая разница наличием звания «Заслуженная артистка России». Дело в том, что Гузеева ранее снималась в большом количестве фильмов, она даже была партнершей режиссера Никиты Михалкова. Кроме того, актриса прописана в Москве. А при наличии званий народных или заслуженных артистов москвичу автоматически осуществляется надбавка к пособию по старости в размере 30 000 рублей.

Повышенную пенсию заслуженный артист РФ получает в независимости от того, работает он или нет. Сама Роза Сябитова уже объясняла, что на государственную помощь она никогда не рассчитывала. Поэтому маленькая пенсия ее не беспокоит, ведь полагается она исключительно на свои силы.

Источник: teleprogramma.pro