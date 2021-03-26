Названы сроки проведения контрольных работ для девятых классов вместо ОГЭ

Контрольные работы для учеников девятых классов вместо основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору состоятся 18-21 мая, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Контрольные работы будут проведены в следующие даты: 18 мая – биология, литература, информатика и ИКТ; 19 мая – физика, история; 20 мая – обществознание, химия; 21 мая – география, иностранные языки», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В феврале Рособрнадзор заявил, что участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году смогут изменить или дополнить перечень выбранных предметов для сдачи, для этого нужно будет подать заявление не позднее, чем за две недели до начала соответствующего экзамена. Ожидается, что основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля.

Кроме того, правила прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году упростили. Выпускные экзамены для школьников, не планирующих поступать в вузы, начнутся 25 мая с русского языка, 28 мая состоится экзамен по математике, резервные дни назначены на 8 июня и 10 июня.