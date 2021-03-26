Программа «Квартирный вопрос» проведёт реновацию в подвале «скопинского маньяка»

Телеканал НТВ и освободившийся из колонии рецидивист Виктор Мохова достигли соглашения о съёмках в его подвале программы «Квартирный вопрос».

В ходе съёмок приглашенные дизайнерами переоборудуют подвал, в котором Мохов годами держал своих пленниц, в соответствие с современными архитектурными тенденциями. Для этого в помещении установят новые системы вентиляции и освещения, добавив современный санузел и оборудовав подвал современной мебелью.

Таким образом подземелье станет более комфортабельным и пригодным к приёму гостей, которых с нетерпением ожидает бывший заключённый. Пока будут вестись работы, ведущий побеседует с Моховым за чашкой чая.

Ведущий передачи Илья Западенец пояснил идею новой передачи.

– Конечно, брать интервью у такого преступника – недопустимо, но мы и не будем делать этого, а просто поговорим об архитектуре и быте. Предметом нашего внимания является само помещение, где разыгрывалась драма. В конце-концов человек отсидел своё по полной программе – надо же ему где-то жить! Вот мы и создадим ему комфортные условия. Конечно, помещение старое, полтора десятка лет за ним никто не присматривал, так что случай тяжёлый, но постараемся что-нибудь придумать, – сказал он.

Все работы будут производиться за счёт телеканала НТВ и спонсоров передачи.

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