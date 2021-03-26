Маньяк пьет коньяк и выбирает Собчак

Фильм о «скопинском маньяке» вызвал негодование аудитории.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Черт его знает, откуда взялась эта дурацкая присказка с примитивной рифмой — «маньяк/коньяк». Но рифма теперь выходит тройная: «Собчак/Маньяк/Коньяк». Маньяк перед камерой пьет… ну, не коньяк, а пиво, наслаждаясь забытым за 17 лет вкусом, и сальным взглядом буравя сидящую напротив женщину («В зоне одни мужики. Женщину увидишь — настроение поднимается»). Женщина, она же Ксения Собчак, словно специально для услады взора своего «героя», облачилась в свободный голубой кардиган с вырезом дальше некуда, время от времени спадающий с плеча и обнажающий кокетливую бретельку от лифчика.

Маньяк, он же Мохов, почти четыре года державший в бункере-подземелье двух юных пленниц, визитом Дамы явно польщен. Он вообще радуется вниманию СМИ, признается, что ему все это «по кайфу».

«Дама» упивается собственной крутизной: она первая, кому удалось проникнуть в дом к маньяку и взять интервью. Возможно, первыми были все же сотрудники одного из федеральных телеканалов, которые вроде бы увезли его на съемки в Москву прямо из колонии. Но даже они то ли побрезговали, то ли побоялись выдавать свой «эксклюзив» в эфир. А Ксения Собчак — дама не брезгливая и не боязливая. К тому же уверена, что каждый на ее месте не упустил бы такого уникального шанса. А маньяк выбрал Собчак.

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«Это наше право как журналистов — исследовать границы добра и зла», — с пафосом заявляет она.

Добро, впрочем, вообще остается за пределами «исследования», а зло являет себя в обличии вот такого замшелого пня. Рефлексия и самокопание ему неведомы, да и интервьюерша говорит с ним не как со злодеем, а как с провинциальным дедком, который не прочь вспомнить былое.

Историю своего дикого преступления Мохов описывает с ностальгической грустью: «Девчонки были хорошие, вежливые. Новый год, 8 Марта вместе отмечали — они стол накрывали. Им тоже приятно. Одну из них, Катю, полюбил, люблю до сих пор… Я не сексуально озабоченный и не извращенец какой. Я такой, как все».

Собчак, чтобы ненароком не разозлить маньяка, не спорит и с такой же легкостью подменяет понятия, называя насилие «сексом», насильника — просто любвеобильным: «Мохова погубила его любвеобильность». Независимый эксперт-психолог комментирует в том же духе: «Это для него не сексуальная озабоченность, а жизнь, любовь».

Под стать интервьюеру и эксперту — следователь, который вел дело «скопинского маньяка». Вспоминает со странной улыбкой разные тошнотворные подробности. Считает его не маньяком, а придурком. Едет к Мохову домой и общается, словно старый добрый приятель после долгой разлуки: «17 лет, а прошли, как один день». Он же, следователь, рассказывает о первом дне работы опером. Пришел в отдел в белоснежной рубашке, а отправили в привокзальный туалет, где дети, заглянув в «очко», увидели человеческую руку. Пока вытаскивал тело из сортира да отмывал — сам весь перепачкался в нечистотах. О белых рубашках пришлось забыть. Такая работа.

У журналиста, по мнению Собчак, тоже такая работа, и поэтому смрадные миазмы, исходящие от объекта «исследования», как и погружение в зловонную бездну, ее не страшат. Зрители, по ее представлению, тоже любят такое, хоть для вида и воротят нос.

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И не надо себя обманывать. Все мы немного «моховы». Каждый из нас по-своему Мохов!

Режиссер Константин Богомолов (муж Ксении Собчак), защищая ее от нападок в соцсетях (пишут разные чистоплюи, мол, «нельзя показывать маньяка как человека, нельзя давать ему славу и известность, очеловечивая нелюдя»), так и говорит: «Ненависть эта картина вызывает… тем, что маньяк предстает здесь одним из нас. Обыкновенным дедушкой… Он до тошноты обыкновенен… И тот, кто вещает о брезгливости, — не столько брезглив, сколько труслив».

Сама же Ксения Собчак в ответ на негодование аудитории публикует маленькое видео. На нем удачливая интервьюерша, повернувшись спиной к камере, вихляет задом под музыку. То есть как бы говорит: идите-ка в ж… и туда же засуньте свое возмущение.

Режиссер фильма о маньяке Сергей Ерженков тоже обвиняет в ханжестве и лицемерии тех, кто «колется, но упорно жрет кактус». Типа — не мы первые, не мы последние сняли маньяка, но негодование вызвала именно Собчак. Потому что — Собчак!

Он прав. Не они первые. Традиция смакования кошмарного и безобразного (не исследования, а именно смакования) берет начало на большом ТВ, где маньяки давно уже возведены в ранг «героев нашего времени». «Кровожадный серийный убийца, который много лет держал в страхе всю Воронежскую область, вышел на свободу и сегодня в нашей студии встретится с родственниками жертв», — завлекали зрителя на одно из привычных ток-шоу канала НТВ. И если бы только на одно. И только на НТВ.

Ну а Ксения Собчак — плоть от плоти этого «ящика», в котором оказались востребованы ее «лучшие» качества: небрезгливость, отсутствие каких-либо этических барьеров и стремление к славе любой ценой.

Смешно, что теперь на том же НТВ в ток-шоу «Место встречи» устраивают дискуссию на тему, можно ли брать интервью у маньяков, а Собчак и ее команду упрекают в аморальности.

Не смешно, что грязь, давно привычную для ТВ, Собчак принесла в ютуб, который многие считают здоровой альтернативой традиционному телеэфиру, хотя она и эфиру не изменяет. Многостаночница! Подробные реконструкции убийства отца сестрами Хачатурян и зверского убийства с расчленением тела возлюбленной профессором Соколовым в программе Первого канала «Док.Ток» продемонстрировала именно Ксения Собчак, для которой нет ни запретных тем, ни запретных приемов. То, что подобные приемы это дополнительное испытание для жертв, их семей и вообще для слабонервных зрителей, — ни ее, ни отвечающих за эфир вещателей не волнует. Все они вообще уверены, что спрос рождает предложение, а не наоборот.

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Спустя несколько часов после того, как фильм про маньяка был опубликован на ютуб-канале «Осторожно: Собчак» и попал в «тренд № 1», режиссер Ерженков в ФБ с гордостью написал: «Вот и ответ на вопрос, почему надо снимать такие фильмы».

А маньяк пьет коньяк. Он тоже не в накладе. Во-первых, денежку какую-никакую за съемку получил, во-вторых — славу, которая поможет ему наладить личную жизнь. На вопрос Собчак, где он собирается искать себе женщин, самодовольно ухмыляется: «Есть такие женщины, которых возбуждает, что маньяк». Куда хуже, что ТАКОЕ возбуждает не только женщин. По крайней мере, «скопинский маньяк» замыслил злодеяние после того, как увидел по телевизору предшественника, первым заточившего жертву в подземелье. Вот вам и ответ на вопрос, почему НЕ НАДО снимать такие фильмы. Один из ответов.

Ирина Петровская

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