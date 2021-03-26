 

В Минздраве рассказали, когда украинцев начнут прививать китайской вакциной Sinovac

26.03.2021, 9:24, Новости дня
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В Украину 25 марта прибыло более 200 тыс. доз вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире канала “Украина 24”.

“Сегодня действительно приехало 215 тыс. доз вакцины, далее до 700 тыс. доз, как уверяет китайская сторона, должно быть через две недели, и затем мы ожидаем еще 1,2 млн доз, это то, что в соответствии с заключенными договорами. Там есть соответствующие условия, но это уже юридические нюансы, главное, что у нас есть дополнительные вакцины, которыми будем вакцинировать наших граждан”, – сказал он.

Степанов определил срок, когда китайскую вакцину начнут колоть украинцам.

“Вакцина зарегистрирована, она пройдет в соответствии с законодательством лабконтроль, и в течение 10 дней начнем применять. У нас количество людей, которых нужно вакцинировать, около 32 млн, это взрослое население. Для начала формирования коллективного иммунитета нужно, чтобы все начиналось с 60%”, – подчеркнул министр.

Степанов также добавил, что всего Украина уже оплатила покупку около 14 млн доз разных вакцин против коронавируса, еще 8 млн доз ожидается в рамках программы COVAX. 

Первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта. Украина заказала в общей сложности 1,9 млн доз этой вакцины. Препарат используется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.

10 марта эта вакцина была зарегистрирована в Украине.

Кроме того, в Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Ожидалось, что первые 700 тыс. доз CoronaVac поставят в Украину до конца февраля, но этого не произошло. Степанов говорил 1 марта, что по контракту, препарат должны поставить до 6 марта – “с предоставлением всех документов по поводу эффективности”. Позже в “Лекхиме” сообщили, что поставят препарат до 15 марта.

Замминистра здравоохранения Игорь Иващенко заявлял 6 марта, что Украина из-за задержек с поставками наложит на “Лекхим” штрафы, которые указаны в контракте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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