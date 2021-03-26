Строительство “Северного потока – 2” не повлияет на отношения США и Германии – Блинкен

Различия во взглядах относительно российского газопровода “Северный поток – 2” не окажут негативного влияния на отношения между Вашингтоном и Берлином. Такое убеждение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Euronews, стенограмму которого опубликовал Госдепартамент США 25 марта.

Германия является одним из ближайших союзников и партнеров Штатов, подчеркнул Блинкен.

“Мы каждый день работаем вместе над большим количеством вещей, которые сильно влияют на жизнь наших граждан. Тот факт, что мы имеем разногласия по “Северному потоку – 2″, не повлияет на общее партнерство и отношения”, – отметил он.

По словам главы Госдепа, позиция Белого дома и, в частности, президента США Джо Байдена заключается в том, что российский газопровод не будет полезен Европе.

“Он [Байден] думает, что “Северный поток – 2″ – плохая идея и сделка для Европы, для нас и всего Североатлантического альянса. Это подрывает основные принципы ЕС по энергобезопасности и независимости. Я думаю, это вызов для Украины, Польши и других стран, которые нам небезразличны”, – добавил Блинкен.

Накануне Блинкен встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и говорил об угрозе от реализации проекта по строительству газопровода. “[“Северный поток – 2″] может подорвать интересы Украины, Польши, ряда других близких партнеров или союзников”, – подчеркивал Блинкен перед встречей с Маасом.

Вечером 23 марта Блинкен встретился в Брюсселе с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Во время беседы госсекретарь подчеркнул, что США выступают против строительства газопровода “Северный поток – 2”.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода началось в 2018 году. В декабре 2019 года строительство заморозили, поскольку США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. На тот момент было достроено 93% газопровода, сообщал Nord Stream 2 AG.

Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. До завершения строительства двух ниток газопровода в общем осталось 160 км “с небольшим”, говорил президент РФ Владимир Путин 17 декабря. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные санкции по отношению к проекту со стороны США.

За прекращение строительства “Северного потока – 2” выступила немецкая партия “Зеленые”, это закреплено в ее предвыборной программе. В политической силе считают, что завершение строительства газопровода станет неправильной реакцией на аннексию Россией украинского Крыма и ее поддержку сепаратистов на Донбассе.

—