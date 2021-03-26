 

В Украине за сутки подтвердили более 18 тыс. новых случаев COVID-19

26.03.2021, 9:24, Новости дня
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В Украине за сутки подтвердили 18 132 новых случая COVID-19, заболели 923 ребенка и 435 медработников. Об этом 26 марта сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки с COVID-19 госпитализировали 4826 человек, умерло от болезни 326 украинцев, выздоровел 7138 человек.

По данным министра, 25 марта в Украине сделали 119 087 тестирований на коронавирус (в том числе методом ПЦР – 53 495, методом ИФА – 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 42 832).

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировали в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и Киеве (1164).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 1 614 707 случаев коронавирусной инфекции, скончался 31 461 пациент с COVID-19, выздоровело 1 290 158 человек.

Кроме того, 25 марта в Украине привили от коронавируса 18 738 человек, сообщил министр. Всего вакцинировались 174 325 украинцев, из них только один человек завершил вакцинацию, получив две прививки.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/898339257375737

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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