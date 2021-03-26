В Беларуси на Дне воли задержали свыше 200 человек

В Беларуси активисты 25 марта отметили День воли. Правозащитная организация “Весна” пишет более чем о 200 задержанных по всей стране и уточняет, что данные еще обновляются.

Только в Минске, по данным правозащитников на утро 26 марта, задержаны 132 человека. Организация отмечает, что в городах и селениях страны граждан задерживали не только на улице, но и на дому с обысками.

Фото: tut.by

По данным портала TUT.BY, задержания активистов проходили по всей стране с самого утра и до вечера. В Минск стягивали военную технику и водометы, перекрывали проспекты. Людей задерживали, в том числе за одежду красных и белых цветов.

Издание отмечает, что количество правоохранителей в центре столицы порой превышало количество прохожих.

Вечером активисты запускали салюты в честь Дня воли.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

В МВД Беларуси также сообщили более чем о 200 задержанных и заявили, что “анонсированные деструктивными Telegram-каналами масштабные протесты не состоялись”. Кроме того, ГАИшники составили админпротоколы на 43 сигналивших водителей, 11 машин отправили на штрафстоянки.

Белорусская оппозиция подавала заявку на проведение в День воли митинга, марша и концерта по случаю 103-й годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, первого белорусского национального государственного образования, созданного в 1918 году. Но власти отказались согласовать мероприятия.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

16 марта Лукашенко подписал указ о создании конституционной комиссии, которая должна разработать новую редакцию основного закона Беларуси. В конце февраля он говорил, что ни один его ребенок не будет президентом Беларуси после него.

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