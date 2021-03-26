 

Старейший в Новосибирске ледник может растаять из-за аномального повышения температуры

26.03.2021, 9:18, Разное
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Сибирские экологи бьют тревогу: расположенный в пригороде Новосибирска ледник Академика Лаврентьева, возникший в период позднего мезолита, оказался под угрозой исчезновения из-за аномального повышения температуры воздуха, начавшегося в конце марта.

Учёные считают причиной этого изменение угла наклона земной оси.

Ледник был открыт экспедицией академика Лаврентьева в 1958 году и назван в честь первооткрывателя. Надземная часть ледника имеет диаметр 3,5 километра при высоте 180 метров, однако большая его часть скрыта под землёй. По оценкам экологов, если весь этот лёд растает в течение короткого времени, уровень мирового океана поднимется на 1,5 метра, что приведёт к исчезновению с лица Земли таких городов, как Венеция и Гаага. В настоящее время учёные СО РАН ищут способ наклонить земную ось обратно, для чего предполагается взорвать на территории города атомный боеприпас.

– Мы не можем допустить, чтобы уникальный реликтовый ледник растаял. Мало того, что он находится под защитой ЮНЕСКО, на его поверхности построен новый корпус НГУ, который может подвергнуться затоплению. В качестве временного решения городские власти изымают у населения холодильники и сводят их на ледник, чтобы замедлить таяние. Мы надеемся, что нам ещё будет, что спасать, к тому моменту, когда наши специалисты закончат расчёт необходимой для корректировки угла наклона земной оси силы ядерного взрыва, – считает профессор Свято-Тихоновского института ядерной физики СО РАН Марк Ципельберг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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