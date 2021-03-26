«У меня есть клоны»: В центре Москвы Катю Лель вновь посетили инопланетяне

Инопланетяне продолжают посещать российскую певицу Катю Лель, делают они это прямо в центре Москвы. О новой встрече с представителями внеземной цивилизации пояснила сама исполнительница.

Катя Лель уже неоднократно заявляла, что ее не только посещали, но и похищали инопланетяне. А недавно из окна своего дома она наблюдала за летающей тарелкой. По мнению певицы, пришельцы все чаще дают о себе знать в разных точках мира. Это указывает на то, что «совсем скоро они придут». Кроме того, исполнительница «чувствует» их, поскольку между ними имеется «большая связь».

Себя Катя Лель называет «избранной», ведь именно ее выбрали пришельцы, чтобы взять образцы ДНК. Певица уверена, что ее зубы были необходимы инопланетянам для эксперимента по выращиванию двух клонов, которые теперь находятся на разных планетах.

Ранее певица раскрыла подробности возникновения у нее музыкального таланта. Оказалось, что он проявился после похищения пришельцами. Катя Лель запомнила этот случай, поскольку недосчиталась тогда зубов, у нее их забрали «без боли и без крови».

Источник: www.kp.ru