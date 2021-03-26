ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

Банк РФ с 26 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Мегаполис» (город Чебоксары).

«Банк РФ … отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис» (Чебоксары)», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Регулятор сообщает, что банк «Мегаполис» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем в течение последних 12 месяцев к нему неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков и на осуществление операций по купле-продаже наличной иностранной валюты физическими лицами.

Кроме того банк «Мегаполис» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

«По результатам проведенных Банком РФ контрольных мероприятий по закупке иностранной валюты установлены неоднократные факты неотражения Банком «Мегаполис» указанных операций в бухгалтерском учете и отчетности. Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком РФ в правоохранительные органы», – указали в ЦБ.

Банк «Мегаполис» является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 234 место в банковской системе России.