 

Регионам выделили более 3,5 млрд рублей на допфинансирование больниц

26.03.2021, 8:58, Новости дня
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Правительство направит 12 регионам более 3,5 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, информирует пресс-служба кабмина.

«Регионы получат еще более 3,5 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что средства направят 12 регионам РФ и городу Байконуру. Это позволит медицинским организациям компенсировать дополнительные расходы на помощь пациентам с коронавирусом.

Напомним, в декабре Мишустин заявил, что на финансирование единого плана по достижению национальных целей развития в ближайшие три года будет направлено более 39 трлн рублей.



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