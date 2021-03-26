 

Маск проиграл трудовой спор профсоюзному активисту

26.03.2021, 8:58, Новости дня
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Национальное управление по трудовым отношениям США постановило, что компания Tesla нарушила законодательство при увольнении профсоюзного активиста, сообщил канал CNBC.

В рамках того же разбирательства трудовой регулятор обязал основателя компании Илона Маска удалить твит с критикой деятельности профсоюзов. Вернее, сама компания должна потребовать это от своего основателя, поскольку, как следует из документации, Tesla рассматривает любые ремарки Маска в соцсетях как свои официальные заявления, передает РИА «Новости».

Кроме того, компания должна пересмотреть соглашение о конфиденциальности, которое она без обсуждения предлагает своим работникам. В его рамках сотрудникам предприятий Tesla не разрешается беседовать с представителями СМИ без специального письменного разрешения.

Компании предписано обнародовать выводы регулятора и провести собрание (или серию собраний) на своем головном предприятии в калифорнийском Фримонте. На этом собрании сам Маск или представитель регулятора в присутствии Маска должны зачитать эти тезисы всем рабочим, включая сотрудников охраны и менеджеров.

Напомним, в январе Tesla обвинила в похищении конфиденциальной информации своего экс-сотрудника Алекса Хатилова, исковое заявление поступило в электронную базу данных федерального суда Северного округа штата Калифорния.



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