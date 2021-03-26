Роскомнадзор замедлит крупнейшие порносайты – за отказ удалять порнографию

Роскомнадзор сообщил, что ведомство приняло «срочные меры по защите российских граждан от влияния иностранного контента порнографического контента в сети Интернет и приняло решение о замедлении скорости таких ресурсов.

В число «потерпевших» вошли такие крупные сайты PornoHub, Xvideos, XHamster и другие.

В ведомстве пояснили, что указанные ресурсы отказывались выполнять требования российского законодательства, а именно удалить видеоролики порнографического содержания, разместить свои представительства на территории РФ и передавать по запросам органов личные данные граждан, которые заходят на сайты.

За период с 1 сентября 2020 года по 1 марта 2021 года сервисы не удалили 5887 материалов с запрещенной информацией, несмотря на регулярные запросы со стороны Роскомнадзора.

– Решение Роскомнадзора нанесёт серьёзный удар по порносайтам. Россия уверенно занимает второе место в мире по просмотрам такого контента. Они наверняка не хотят терять такой рынок. Само замедление тоже приведёт к оттоку пользователей. Для примера смоделируем ситуацию. Смотрит посетитель видеоролик и на самом интересном месте видео начинает подвисать, – прокомментировал принятое решение замглавы Роскомнадзора Андрей Кочегаров.

Ведомство дало месяц сервисам со взрослым контентом для исполнения требований законодательства России и удаления материалов. В противном случае доступ к порносайтам может быть ограничен.

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