Назло будет сидеть

В Ленобласти получил условный срок «авторитетный» предприниматель Александр Ефимов. Он намерен обжаловать приговор.

Александр Ефимов в суде. Фото: Валентин Илюшин / 47news

Как ранее сообщала «Новая», история с обвинением в мошенничестве с землей началась в 2016 году, когда Александр Ефимов (также известный как Фима Банщик) и Ашот Восканян не поделили два гектара земли во Всеволожском районе. Восканян требовал у Фимы Банщика переуступки спорной земли в районе Колтушей.

8 ноября 2016 г. на очередной встрече Восканяна и Ефимова в ресторане «Piano Piano» Фиму Банщика избил охранник его бывшего подчиненного. Ефимов вполне был способен развязать очередную криминальную войну, но вместо этого обратился с заявлением в полицию. Что вызвало удивление и непонимание у «коллег».

«Несмотря на свое прошлое, Александр Ефимов давно предпочитает решать проблемы законными методами, — пояснил тогда его адвокат Сергей Афанасьев. — Да и времена сейчас не те. С его стороны было бы верхом безрассудства предпринять что-либо незаконное».

В марте 2017 г. Восканян был арестован по обвинению в вымогательстве. Через несколько месяцев дело о вымогательстве из Следственного управления УМВД по Центральному району Петербурга забрала Следственная служба УФСБ СПб и области. В декабре 2017 г. Восканяна освободили из-под стражи, а в марте 2018 г. был арестован потерпевший по его делу Александр Ефимов.

Фиму Банщика задержали в аэропорту Минска сотрудники КГБ Беларуси. На руках у него был билет в Вену. Следствие сочло это попыткой сбежать от правосудия, и авторитета на два года поместили в питерское СИЗО.

После обращения в суд председателя комиссии по вопросам правопорядка и законности ЗакСа Петербурга Александра Кущака «честного предпринимателя и мецената» (так в заявлении) перевели под домашний арест.

Но на свободу Фима Банщик не вышел. У следственных органов оказалось в производстве еще одно дело о мошенничестве, в котором подозревался Александр Ефимов. Хотя история приходилась на 2007 год (срок давности по ст. 159 «Мошенничество» — 10 лет), Ефимова снова заключили под стражу. По этому делу 25 июня 2020 года Городской суд Петербурга приговорил Ефимова к трем годам лишения свободы условно.

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По второму эпизоду Ефимов обвинялся в том, что участвовал в сделке по продаже участка земли стоимостью в млн долларов предпринимателю Александру Гарнику в 2016 году. За что 19 марта 2021 года и получил четыре года условно. Как следует из материалов дела, собственником и продавцом земли выступал Алексей Кутузов (он также получил условный срок), Ефимов был посредником. Когда Гарник начал обустраиваться (построил дом, приусадебные постройки, занялся ландшафтом и пр.), появился еще один собственник на землю и потребовал у Гарника заплатить ему столько же, сколько он заплатил Ефимову и Кутузову.

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«Моему подзащитному предъявили обвинение в мошенничестве лишь на том основании, что он знал, что у той земли владелец не Кутузов, а другой человек, — пояснил «Новой» адвокат Афанасьев.

— Уверенность обвинения зиждется на том, что у Ефимова дом в километре от спорной земли. А значит, он обязан знать, кому что принадлежит в округе. В суде доказательств того, что мой подзащитный имел информацию о втором владельце, предъявлено не было. А потому мы будем обжаловать приговор в вышестоящей инстанции».

По словам адвоката, если бы Ефимов согласился с условным сроком, то уже мог быть освобожден из-под домашнего ареста. Обжалование приговора ведет к тому, что в законную силу приговор в ближайшее время не вступит, а значит, Фима Банщик будет продолжать находиться под домашним арестом.

Максим Леонов

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