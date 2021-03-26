В мире сделали более 500 млн прививок от коронавируса – Bloomberg

В мире с начала глобальной кампании вакцинации введено более 501 млн доз вакцины. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg на утро 26 марта.

Вакцинация проходит в 140 странах.

Соединенные Штаты лидируют и по общему количеству прививок (более 133,5 млн), и по среднему числу вакцинаций в сутки (2,5 млн).

В пятерку стран с наибольшим числом введенных вакцин входят, кроме США, Китай (85,9 млн), Индия (54,7 млн), Великобритания (31,8 млн) и Бразилия (18,4 млн).

В тройку государств с наиболее интенсивным процессом вакцинации, кроме США, входят Китай (2,3 млн прививок в день) и Индия (2,3 млн).

По числу прививок на количество населения лидирует Израиль – обе дозы вакцины ввели уже 54,5% жителей страны.

В Украине вакцинация началась 24 февраля. Пациентов прививают вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии, в мире на 26 марта подтвердили уже 125,4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 2,8 млн пациентов с COVID-19.

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