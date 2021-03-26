В ХХ веке уровень океана рос быстрее, чем когда-либо за последние два тысячелетия

Прошлый век отличался самой высокой за последние две тысячи лет скоростью подъема уровня Мирового океана, утверждает автор научной статьи в журнале Nature Communications. Особенно пострадало восточное побережье в Северной Америке.

По мнению ученых, в этом деле стоит учитывать не только глобальные процессы, связанные с потеплением и таянием льдов, но и локальные. В частности, стоит обращать внимание на оседание суши, которые наблюдалось именно на побережье в США.

Кроме прочего, оседанию почвы способствовали изменения в движении грунтовых вод. Средняя скорость повышения уровня моря в ХХ веке составляла 1,3 мм в год. Быстрее всего почва уходила под воду в районе Нью-Джерси, отмечают эксперты.