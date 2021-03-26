Создана нейросеть, которая поможет в разработке сверхпрочных материалов

Пермские ученые предлагают использовать специальную нейросеть для разработки новых сверхпрочных материалов. Идея родилась в научном коллективе местного политехнического университета.

Искусственный интеллект позволит быстро распознавать свойства созданных образцов и отбирать наиболее подходящие из них, поясняют специалисты. Для этого нейросети достаточно будет только цифровых снимков.

Для создания своего продукта ученые провели ряд исследований, подробности которых опубликованы в нескольких научных изданиях. Материалы, выдерживающие большую температуру, физические и прочие нагрузки необходимы в современной промышленности более, чем когда-либо, говорят эксперты.