 

Анастасия Волочкова показала кольцо за 60 млн рублей от бывшего жениха

26.03.2021, 8:10, Разное
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Российская балерина Анастасия Волочкова стала гостьей программы телеканала НТВ «Секрет на миллион», в студию она пришла с кольцом стоимостью 60 млн рублей. Артистка заявила, что его ей подарил бывший возлюбленный, с которым они расстались в начале года.
Главной деталью большого кольца, украшенного бриллиантами, был редкий камень, получивший название турмалин Параиба. По словам балерины, кольцо обошлось Олегу (имя ее бывшего возлюбленного) в 60 млн рублей. Однако самого жениха Анастасия Волочкова так и не показала общественности.

Практически весь прошлый год балерина сообщала подписчикам в социальных сетях, что она готовится к свадьбе. Ее планировали сыграть осенью, но из-за пандемии перенесли на неопределенное время. После этого возникли слухи, что «жениха» никакого у танцовщицы балета нет, ведь она не спешила раскрывать его личность, сообщив лишь имя. А в начале нынешнего года Анастасия Волочкова и вовсе заявила, что она рассталась с Олегом.

Источник: www.vokrug.tv



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