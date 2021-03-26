 

Переломавшему обе ноги Михаилу Казакову начали слать письма с угрозами

26.03.2021, 8:10, Разное
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Российский актер Михаил Казаков из сериала «Папины дочки» подозревает, что случай, когда он упал с высоты и сломал сразу две ноги, произошел неспроста. Сейчас ему присылают письма с угрозами, но от кого они приходят, артист сказать не может, хотя подозрения у него имеются.
В прошлом году Михаил Казаков осматривал места, где ему предстояло сниматься в новом проекте. Чтобы лучше их рассмотреть он решил забраться повыше и для этого воспользовался пожарной лестницей. Но в один момент он потерял равновесие и рухнул вниз. В итоге у актера диагностировали 22 компрессионных перелома обеих ног. Впоследствии ему сделали несколько операций, а потом он провел продолжительное время в инвалидном кресле.

Недавно актеру пришло электронное письмо, в котором автор позлорадствовал над трагедией Михаила Казакова. Он написал ему, что тот сломал ноги, но должен повредить позвоночник. Актер сразу подумал, что письма ему шлет Виталий Елисов, с чьей супругой он хорошо знаком и иногда пьет с ней кофе. Ее муж из-за ревности, по мнению актера, мог пойти на такой шаг.

Однако Виталий Елисов отрицает причастность к падению и составлению писем. Он не скрывает ненависти к Михаилу Казакову, однако ног ему не ломал. Елисов лишь вспомнил историю со своей свадьбой. Когда актер женился, то Юлия (имя его супруги) сразу согласилась выйти за него замуж, хотя долго отказывала. Он полагает, что Михаил Казаков был тому причиной.

Источник: www.starhit.ru



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