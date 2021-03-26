 

Радиация от одного компьютерного монитора уничтожила 10 тысяч тараканов за месяц

26.03.2021, 8:10, Разное
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В Калифорнии (штат в США) завершился эксперимент по исследованию влияния компьютерной радиации на тараканов.

Ученые расположили включенный компьютерный жидкокристаллический монитор в пустом и герметичном лабораторном помещении на 12 квадратных метров, после чего запустили туда 10 тысяч рыжих тараканов и закрыли там, на один месяц. В результате все они погибли.

– Таракан, как известно, одно из самых живучих насекомых в мире. У него крепкий панцирь, его не берет сильная жара, и не убивает холод. Зато, как оказалось, убивает компьютерная радиация. Всего от одного монитора за столь короткий срок погибло сразу 10 тысяч тараканов. А ведь представьте тогда, какой вред компьютерные мониторы уже успели нанести всей человеческой популяции, и какой, ещё нанесут, – высказался о результатах эксперимента профессор Джошуа Генри.

В связи с этим в Конгрессе уже подготовили законопроект о полном запрете компьютерных ЖК-мониторов и постепенной перепродаже в развивающиеся страны. Заменить их планируется старыми стеклянными аналогами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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