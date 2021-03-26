 

На российский космический буксир поставят реактор из антиматерии

26.03.2021, 8:07, Разное
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Новый российский космический буксир «Зевс», планируемый к выпуску в этом десятилетии, будет оснащен двигателями, работающими на антиматерии, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Согласно информации из заявления, новое творение российской инженерной науки будет способно развивать скорость до 1 светового года в час, что позволит ему путешествовать к Альфа Центавра – ближайшей к Солнечной звёздной системе меньше чем за 5 часов. Некоторые туристические компании уже зарезервировали места в планирующихся рейсах до Арктура и тау Кита.

Новые технологии позволят России значительно расширить свою сферу влияния, а также начать добычу полезных ископаемых на других планетах Солнечной системы. Поскольку Россия не стала подписывать Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, международные законы не запрещают ей включать внеземные территории к составу государства, а также размещать на них военные сооружения. Специалисты отмечают, что технологический прорыв, совершенный российской наукой, может привести к национализации некоторых небесных тел, например, Юпитера.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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