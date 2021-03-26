Стало известно о двух подходах США к санкциям против России

В американской администрации сформировались две группировки, которые по разному подходят к вопросу новых санкций против России, пишет газета Financial Times.

Так, жесткой линии, по данным издания, придерживается Виктория Нуланд, номинированная на пост замгоссекретаря по политическим вопросам. В другую группу входят кадровые бюрократы из минфина и госдепа, которые в принципе согласны с введением санкций, но обеспокоены их потенциальной эффективностью, возможным негативным влиянием на саму американскую экономику и необходимостью учитывать позицию партнеров. Сама Нуланд при этом сомневается, что США должны зависеть от мнения Евросоюза в этом вопросе, передает РИА «Новости».

Скептики указывают на санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и «Русала», которые были введены в 2018 году и вызвали рост цен на рынке алюминия, а затем были отменены после «косметической перетасовки» акций российской компании.

Практическими вопросами формирования санкционного пакета занимаются советник замглавы минфина Элизабет Розенберг и старший директор в совете национальной безопасности Питер Харрелл. Розенберг, в частности, курирует направление, связанное с ответом США на кибератаку против компании SolarWinds. Эти санкции должны быть объявлены 2 июня.

Сам президент США Джо Байден, который делает заявления в духе сторонников жесткой линии, вероятно, не станет вводить финансовые санкции против кого-то кроме ряда бизнесменов и чиновников не самого высокого ранга, считает издание. По мнению редакции, это вызвано тем, что американские законы позволяют легко объявить санкции, но не дают таким же образом их отменить, даже если это потребуется для улучшения ситуации.

В начале марта Соединенные Штаты объявили о внесении РФ в список стран, в которые запрещается вывозить оборонные технологии. Исключение коснется только космической отрасли. Кроме того, Соединенные Штаты объявили о введении финансовых санкций против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом блогера Алексея Навального.

Между тем в Минпромторге сообщили, что новые американские санкции в отношении России, вступившие в силу 18 марта, только ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в российских технологических цепочках.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад во главе с США в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.