 

Роспотребнадзор назвал три линии защиты вакцины «ЭпиВакКорона»

26.03.2021, 8:04, Новости дня
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Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском центре «Вектор», формирует три линии иммунной защиты, сообщили в Роспотребнадзоре.

На сайте ведомства сообщается, что первая линия защиты формируется антителами, препятствующими взаимодействию S-белка коронавируса с рецептором клетки. Вторая линия защиты заключается в антителах, мешающих слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, тем самым не давая вирусу проникнуть в клетку. 

Также отмечается, что если вирус проник в клетку, то срабатывает третья линия защиты. Под влиянием антител, распознающих вирусные белки на поверхности зараженной клетки, происходит активация специальных клеток иммунной системы человека, уничтожающих инфицированные.

«Помимо гуморального (антительного) иммунного ответа, вакцина индуцирует и Т-клеточный ответ. Гибель инфицированных клеток не дает вирусу распространяться дальше и заражать здоровые клетки», – подчеркивается в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, результаты проведенного клинического исследования вакцины «ЭпиВакКорона» показали, что препарат является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавирусной инфекции. 

До этого гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что массовая вакцинация препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона» в РФ может начаться во второй половине марта. 

Напомним, «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет. «ЭпиВакКорона» – вторая после «Спутника V» зарегистрированная в РФ вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».



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