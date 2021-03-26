В Новосибирске ввели чрезвычайное положение из-за начала таяния снега

Глава городской администрации Новосибирска Анатолий Локоть ввёл в городе чрезвычайное положение из-за начала таяния снега в связи с повышением температуры воздуха.

По его словам, случившееся стало настоящим шоком для городских властей.

Сразу несколько ведущих физиков СО РАН выступили с заявлением о том, что повышение средней температуры воздуха связано с изменением положения оси вращения Земли относительно эклиптики. Данное явление имеет периодический характер и уже наблюдалось астрономами в 239 году до н.э. и в 1793 году н.э., однако никто так и не смог представить ему убедительного объяснения.

По распоряжению Локтя в городе введён красный уровень тревоги, на борьбу с тающим снегом брошена военная авиация и расчёты пожарных команд.

– Мы никак не могли предположить, что ось вращения Земли может изменить свой угол. И ещё более неожиданным является связь этого угла с тепловым потоком, который получает земля, и нагреванием вследствие этого её поверхности. В настоящее время специалисты Сибирского отделения РАН пытаются объяснить данное явление. Скорее всего, учёный, который разберётся в причинах произошедшего, получит Нобелевскую премию по физике. Сами мы в глубоком шоке и прострации от случившегося, – заявил Анатолий Локоть.

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