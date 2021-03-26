В Дагестане разрешат петушиные бои

Правительство Дагестана приняло республиканскую программу о проведении петушиных боёв, начиная с 1 сентября 2021 года.

Целями проекта станет разнообразие культурных мероприятий и сокращение излишнего поголовья петухов в республике.

– Как вы знаете, наш народ обожает спорт, особенно единоборства. На территории республики популярно всё: от борьбы и дзюдо до бокса и кулачных боев, я уверена, что и такого рода бои найдут своих поклонников, привлекут болельщиков на арены и инвестиции, как в проекты, так и в регион в целом. Наша земля богата и щедра, поэтому я уверена, что каждый аул, каждое село, каждый город сможет представить республике, стране и даже миру своего петуха, – заявила министр культуры и спорта Дагестана Зумруд Сулейманова.

Уточняется, что первые петухи уже начали тренировки в олимпийском центре подготовки борьбы в Дербенте.

– Теперь у нас будет новое развлечение, и мы перестанем плакать, когда наши бойцы будут заканчивать спортивную карьеру, – поделился мнением Исмаил, старейшина села Чанкурбе.

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