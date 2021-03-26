 

«Чипированные получат право на бесплатное обновление продуктов Microsoft» – Билл Гейтс

26.03.2021, 7:52, Разное
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Почётный председатель совета директоров компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что каждый привитый от COVID-19, независимо от страны проживания, получит пожизненное бесплатное обновление на продукты компании.

Это коснется таких продуктов как операционные системы, пакет программ Offiсe, а также программное обеспечение микрочипа, устанавливаемого при вакцинации.

Пресс-служба Microsoft подтвердила, что программа стартует уже 1 апреля. Основная ее цель — популяризация вакцинирования и забота о глобальном здоровье человеческой популяции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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