Капитана панамского контейнеровоза наградили Орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Дружбы капитана панамского контейнеровоза Ever Given Маркоса Эскобара.

В представлении к государственной награде отмечается, что Эскобар внес большой вклад в укрепление экономики России, позволив стабилизировать ситуацию на мировом рынке нефти в «трудное время санитарных ограничений».

Благодаря капитану панамского судна Ever Given, в настоящее время Суэцкий канал заблокирован для судоходства. Из-за того, что контейнеровоз сел на мель, сейчас перед входом в канал скопилось более 150 кораблей, среди них, по меньшей мере, 10 танкеров с 15 млн баррелей сырой нефти. Египетские технические службы пытаются снять корабль с мели, но пока безуспешно.

По различным оценкам, работы займут до одного месяца. Эксперты отмечают, что подобное положение вещей ситуации также выгодно скажется на альтернативных маршрутах, например Севморпути.

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