 

Выяснилось, как средневековые юристы и чиновники защищали документы от подделки

26.03.2021, 7:34, Новости дня
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Как оказалось, в средние века также существовали достаточно надежные методы защиты важных документов от подделок. О них рассказали ученые из Эксетерского университета (Великобритания).

 Они исследовали материал, на котором были записаны акты о праве на собственность, начиная с пятнадцатого века. Почти все из более чем шестиста образцов были написаны на пергаментах из овчины.

Это достаточно дорого и не самый прочный материал, отмечают исследователи. Другие тексты, не имеющие такого важного значения, писали на телячьей коже, достать которую в древности было легче. Разница между двумя материалами примерно такая же, как между современной бумагой для ксерокса и для печати денежных купюр. Если попытаться исправить записи на овечьем пергаменте (смыть чернила), это неизбежно приведет к повреждению материала.



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