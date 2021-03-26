Создана технология зарядки аккумуляторов за 10 минут

Проблема литий-ионных аккумуляторов, которые сейчас используются практически везде, состоит в том, что при слишком быстрой зарядке они начинают перегреваться и могут даже взорваться. Однако ученые из Университета Юты сумели решить проблему.

Всего лишь нужно было заставить графит работать так же, как литиевые части батареи, отмечают американские специалисты. Теперь, имея новую технологию, можно без проблем увеличивать силу тока в зарядном устройстве.

Ученые утверждают, что аккумулятор смартфона или электромобиля можно заряжать всего за 10 минут. При этом он прослужит от пяти до десяти лет в зависимости от модели батареи. И нет никакой опасности перегрева или преждевременного выхода из строя.