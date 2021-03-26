Мнение: О тайной стороне прекрасной жизни в СССР

Об этой стороне жизни в Советском Союзе действительно старались не говорить. Не только на официальных ТВ и радио, но даже на кухнях. Тема считалась табу.

Хотя она затрагивала как минимум, каждую десятую советскую семью.

Речь о смертной казни, которую в #СССР стыдливо называли то высшей мерой социальной защиты, то высшей мерой уголовного наказания, то просто исключительной мерой наказания. У кого слабые нервы и сильная любовь ко всему советскому, под кат лучше не ходите.

Тут, впрочем, не будет многословия и пафоса. Всё скажут цифры.

В СССР за период с 1922 г. по 1954 г. было осуждено к высшей мере 835 тыс. 194 чел. Из них 681 тыс. 692 чел. – в годы «большого террора», 1937-1937 гг. Эти цифры не учитывают приговорённых во внесудебном порядке, расстрелянных в годы войны на месте преступления или убитых заградотрядами НКВД.

Кто-то может возразить, что это были особые времена – после Гражданской войны и в период Великой Отечественной. Да и «сталинские преступления» давно осуждены, а сам кровавый тиран убран из Мавзолея…

Но вот статистика по мирным и счастливым советским годам. В период с 1962 г. по 1989 г., то есть, уже в основном при Брежневе и его преемниках было приговорено к смертной казни 24 тыс. 422 человека, из них помиловано 2355 чел. Соответственно, реально казнено было за эти годы было чуть больше 22 тыс. чел. Дурацкий вопрос – много это или мало?

Всё познаётся в сравнении ©

За время существования сначала североамериканских колоний Великобритании, а затем #США, с 1608 г. по 2020 г. было казнено 16 тыс. 644 чел. За 400+ лет американской истории – в 1,5 раза меньше, чем за четверть века позднего и гуманного СССР. А за сопоставимый период, с 1962 г. по 2020-й – 1628 человек. Почти в 15 раз меньше!

Ну и что сказать о стране, которая так мощно любит и бережёт сограждан?

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