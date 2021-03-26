 

Мнение: Мы, граждане России, требуем увеличить срок Навальному до пожизненного, а также…

26.03.2021, 6:30, Разное
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А также признать виновными в государственной измене его т.н. "команду", включая не только его жену, но также господина Волкова, коллектив радиостанции "Эхо Москвы" и также остальных представителей т.н. движения "за прекрасную Россию будущего" на местах в регионах.

Могу я так написать? Конечно, могу. И уже сейчас, когда мои читатели поставят лайки к этому посту или оставят положительные комментарии – даже начало про "Мы, граждане" не будет натяжкой.

Это я к тому, что наши неполживые интеллигенты, так сказать, всякие тихоны дзядко и викторы шендеровичи разгоняют на своих информационных помойках вбпросы, что типа – народ за Навального.

Ну, ок. А вот вам – народ против Навального. У нас же демократия или уже культ личности Сисерона?

Они тупые, я много раз говорил. Они уже настолько живут в параллельной реальности, что сейчас будут мне доказывать, что я призываю к произволу и т.д. Ведь ни один тихон дзядко про Ассанжа ничего не написал. Ибо дважды уголовник ему ближе к его душе, которая соскучилась по грантам. А за Ассанжа могут и вообще с довольствия снять. Илларионова и за меньшее турнули.

Но, это лирика. Товарищи, подписывайтесь. Или вы – не граждане России?

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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