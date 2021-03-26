 

Экстрадированного из Австрии экс-чиновника Минкультуры доставили в Москву

26.03.2021, 6:16, Новости дня
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Обвиняемого в мошенничестве экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры РФ Бориса Мазо доставили в Москву из Вены, сообщила пресс-служба российского посольства в Австрии.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ в Москву из Вены доставлен Борис Мазо, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159, 174.1 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, Мазо покинул Россию и был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Его задержали на территории Австрии. «Несмотря на попытки обвиняемого противодействовать своей выдаче в Россию, австрийской стороной принято решение об экстрадиции разыскиваемого», – добавляется в сообщении.

В четверг австрийская сторона выдала РФ экс-директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Бориса Мазо, которого обвиняют в мошенничестве. В тот же день его имущество в РФ и Испании арестовали.

Расследование дела Мазо СК завершил еще в 2020 году. По данным следствия, в 2015 году Григорий Пирумов, бывший в то время замминистра культуры, а также Борис Мазо, являвшийся директором департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства, создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа, и легализации похищенного. Пирумова арестовали в мае 2018 года по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей при ремонте «Эрмитажа». 7 августа суд удовлетворил ходатайство бывшего замминистра культуры об условно-досрочном освобождении.



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