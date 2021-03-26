Трамп раскритиковал администрацию Байдена за поведение на переговорах с Китаем

Бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на американских представителей на переговорах с КНР за то, что они, на его взгляд, позволили китайской стороне общаться в непозволительном стиле.

Трамп сообщил в интервью Fox News, что «никто в таком стиле со мной никогда не говорил, если бы они такое сделали, я бы удвоил пошлины, хотя это, пожалуй, и так стоило сделать», передает РИА «Новости».

По его словам, его представители на таких переговорах просто бы ушли, если бы столкнулись с чем-то подобным.

Напомним, встреча высокого уровня США-КНР на минувшей неделе началась с резкой критики в адрес Китая со стороны госсекретаря Энтони Блинкена и советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.

Их собеседники – глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И – дали на эти выступления развернутый ответ.

В итоге заявления обеих сторон вместо согласованных четырех минут продолжались около часа, после чего США обвинили КНР в нарушении протокола и «театральных попытках игры на публику».

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США и страны-союзники намерены «привлекать к ответственности» Китай по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других тем.

Отметим, что до этого Пекин призвал Байдена избавиться от влияния политики Трампа: в заявлении, распространенном Центральным телевидением Китая, указывалось, что прежняя администрация США «проводила крайне ошибочную антикитайскую политику», так что КНР пришлось «принять меры для защиты своего суверенитета».