Иммунитет к COVID выработался почти у 44% москвичей

Порядка 44% жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, это довольно высокий показатель, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Ракова заявила, что «мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета – антитела G в среднем имеют 43-44% москвичей», это «довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями», передает РИА «Новости».

По словам заммэра, всего в Москве первым компонентом вакцины привито почти 1 млн человек, и около 80% из них уже привито вторым.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.