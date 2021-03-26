Похитители отставного генерала ФСБ получили 10 лет колонии

Они вымогали у генерала зарытые в саду 5 млн долларов.

Раменский городской суд Московской области приговорил к 10 годам лишения свободы уроженца Дагестана Магомеда Гаджиева и жителя Ростовской области Романа Галушко по делу о похищении генерала ФСБ и вымогательстве. Приговор вступил в силу, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Речь идет о событиях двухлетней давности, когда, по версии правоохранителей, безработные Гаджиев и Галушко близ станции метро «Крылатское» в Москве затащили в свой автомобиль отставного генерал-майора ФСБ Александра Пастушкова.

Экс-силовика привезли в заброшенный дом в городе Видное, где злоумышленники потребовали от мужчины сообщить, где он хранит деньги. После ударов током, избиений и угрозы пыток паяльником Пастушков признался: его сбережения зарыты в саду на дачном участке в Раменском районе. Гаджиев и Галушко откопали семь контейнеров — в них лежало порядка 5 млн долларов. Экс-сотрудника ФСБ отпустили, он обратился в за помощью в полицию.

Галушко и Гаджиева задержали, большую часть похищенных средств они потратили. «Коммерсант» отмечает, что преступников опознали продавец электрошокера и гадалка, к которой те обратились с просьбой помочь определить место, где зарыты деньги.

У правоохранителей также появились вопросы и к отставному генералу. Выяснилось, что Пастушков не декларировал значительную часть своих доходов, полученных неизвестным путем. В итоге у него конфисковали загородный дом, участок и более миллиона долларов, лежавших в банковской ячейке.

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