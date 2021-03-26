 

Ученые рассказали, что происходит с мозгом во время медитации

26.03.2021, 5:46, Новости дня
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Изучая практики тибетских монахов, российские ученые смогли установить, как работает человеческий мозг во время медитации. По словам профессора МГУ Александра Каплана, интерес у науки к данному вопросу возник потому, что ресурс мозга обычного человека раскрывается только в самой малой части.

Медитация же не только позволяет уйти в себя, но и сконцентрироваться на каких-то главных вещах, говорит ученый. Так называемые отклики при медитативных состояниях становятся более интенсивными.

Активность мозга монахов исследовали прямо на месте. Для этого использовали специальные приборы, которые регистрировали любые изменения. В исследованиях приняли участие четыре десятка монахов. В результате ученым удалось собрать ценный материал для науки.



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