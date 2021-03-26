В ЦСКП обсудили новые требования договора власти и общества

Опыт пандемии Covid-19 показал, что гарантировать безопасность гражданам может только эффективное государство, а безопасность вкупе со свободой и правами человека может гарантировать только эффективное правовое государство, заявили участники Форума «Устойчивое развитие сельских территорий».

На площадке Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) в Москве прошло широкое обсуждение по теме «Императивы общественного развития в условиях глобальных вызовов» в рамках II этапа форума. В нем приняли участие представители органов государственной власти, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители экспертного сообщества и общественных организаций.

Председатель Высшего совета Партии «Единая Россия» Борис Грызлов направил приветствие Форуму, в котором отметил: «Форум проводится по инициативе и при поддержке Высшего совета партии «Единая Россия». При этом форум носит традиционно межпартийный, гражданский формат: в его работе принимают участие представители парламентских и непарламентских партий, различных гражданских сил, экспертных и деловых объединений». По его мнению, сегодня есть все необходимые технологии и ресурсы для того, чтобы создать совершенно новые условия жизни для граждан, сформировать образ жизни, сочетающий преимущества городских и сельских укладов. Такой образ жизни в максимальной степени соответствует задачам устойчивого развития и глубинным запросам граждан относительно качества жизни, считает Грызлов.

Опыт пандемии Covid-19 показал, что гарантировать безопасность гражданам может только эффективное государство, а безопасность вкупе со свободой и правами человека может гарантировать только эффективное правовое государство, говорится в пресс-релизе ЦСКП.

«Для получения наиболее точной оценки уровня удовлетворенности услугами в социальной сфере важно создание многоуровневой методологии мониторинга. Расширенная и максимально полная аналитика в результате должна способствовать поиску эффективных форм обратной связи, как онлайн, так и офлайн для реализации Общественного договора», – сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, рассказав о региональном опыте налаживания общественного диалога, современных коммуникационных моделях, используемых для фиксации и реакции обратной связи с гражданами. Особая задача мониторинга – это оперативность выявления общественного запроса: идентификации инцидентов и проблем, волнующих граждан и компетентный отклик на потребность, подчеркнул Азаров.

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских («Справедливая Россия»), Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), заместитель председателя политической партии «Партия роста» Виктор Звагельский рассказали о высоком запросе избирателей на развитие общественного договора с учетом новых вызовов. Так Ананских рассказал о существующих и планирующихся мерах поддержки, Нилов о проблемах, на которые чаще всего жалуются получатели государственных услуг, и новых инициатив (как, например, инициатива привязать зарплату сотрудников бирж труда к их эффективности).

В центре обсуждения участников круглого стола также была обозначена тема обеспечения граждан техническими средствами реабилитации (ТСР). С докладом по теме «Работа ФСС с социальными группами населения МО в условиях ковидной опасности» выступил исполняющий обязанности управляющего Московским областным региональным отделением Фонда социального страхования РФ Алексей Кисин.

В рамках других секций продолжилось обсуждение требований общественного развития в условиях глобальных вызовов с акцентом на устойчивое развитие сельских территорий.

«Сегодня на селе проживает около четверти населения страны, насчитывается 1678 административных районов, около 17 тысяч сельских поселений и более 153 тыс. сельских населенных пунктов, из них почти 134 тыс. с постоянным населением», – рассказал член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Яхнюк, подробно остановившись на перспективах ускоряющихся дезурбанизационных трендов.

Заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов объяснил, что для развития сельских территорий финансовым институтам критически важно постоянно слышать людей занятых на селе и их предложения, а также быстро адаптировать и масштабировать лучшие.

В форуме также приняли участие председатель общественного совета федерального партийного проекта «Локомотивы роста» Олег Бударгин, председатель Общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко, вице-президент НОСТРОЙ Антон Мороз, генеральный директор АО «КОНЦЕРН ГРАНИТ» Олег Овчинников, проректор по научной работе Института социальных наук Евгений Чеканов, член Высшего Совета партии «Единая Россия», председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ Наталья Агапова и другие.